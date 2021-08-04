Борщаговский химфармзавод сдает позиции на рынке из-за постоянных скандалов – СМИ

Борщаговский химико-фармацевтический завод, который в 1994 году входил в ТОП-3 украинского фармрынка, в 2021-м попал в эпицентр серии скандалов. Международный аудитор Kreston пришел к выводу, что семья Беспалько, которая фактически управляет предприятием и владеет более чем 50% акций, разворовывала его деньги через карманную фирму. Данные этого финансового расследования легли в основу судебных тяжб в Украине и за ее пределами. В Германии и Швейцарии на этом основании завели дела о мошенничестве, неуплате налогов и отмывании денег.

Как сообщает "РБК-Украина", БХФЗ пока остается в ТОП-20 крупнейших фармпроизводителей страны. Но последние годы занимает самые нижние строчки рейтинга. А в первом квартале 2021-го оттуда выбыл.

Скандалы начались не вчера. В 1994 году американский инвестор создал совместное предприятие с БФХЗ и вложил в завод несколько миллионов долларов. Это позволило БХФЗ выжить.

Через год возглавлявший СП Николай Беспалько и его жена Людмила создали ООО "Научно-производственный центр "Борщаговский химфармзавод"" (НТЦ БХФЗ). Деньги для уставного капитала взяли у СП. Затем провели дополнительную эмиссию акций, которые все сами же и выкупили, и перерегистрировали ООО в ЗАО, на которое переписали все активы завода. Попытки американского инвестора защититься от рейдерства результата не дали.

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В конфликте с американцами Беспалько поддержал мэр Киева Александр Омельченко. Вскоре город получил 30% акций завода. Но дивидендов по ним не увидел. В 2012 году КГГА выставила свою долю акций на продажу. В 2015 году акции приобрела фармацевтическая фирма "Дарница". Ей теперь принадлежит самая крупная доля акций БХФЗ — 31,5%. Остальные распределены между оффшорными компаниями, конечные бенефициары которых — Беспалько и действующие и бывшие топ-менеджеры завода.

После покупки акций "Дарницей" топы БХФЗ заблокировали ей доступ к финансовым документам и возможность участия в управлении заводом.

Заказанное "Дарницей" финансовое расследование вскрыло схему вывода денег завода на счета дочери Беспалько Ирины Ржепецкой. Она учредила в Англии компанию "Метабей", которая закупает для БХФЗ сырье в Европе по завышенным на 30% ценам, а разницу оставляет себе.

Только за два года через эту схему вывели 6,8 млн долларов — около 56% годового фонда зарплаты БХФЗ, который составляет 12,5 млн долларов. Иски на эту сумму "Дарница" направила в суды Украины, Англии и Швейцарии, где у "Метабей" открыты счета.

"Хозяйственный спор об ущербе может перерасти в уголовное дело и в Украине. Это уже серьезные обвинения, и уклониться от наказания так же, как от американских партнеров в 90-х годах, семье Беспалько вряд ли удастся", — отмечает "РБК-Украина".