Биткоину предрекли скачок выше $30 тысяч в ближайшие дни

Биткоин в ближайшие дни может подорожать до 32 тысяч долларов. Ожидается скачок курса на 13-20%.

В частности, аналитик Bitcoinist Яшу Гола заявил, что есть ряд причин для роста. Главная – новые меры поддержки экономики, которые может принять американское правительство в ближайшее время. Они ведут к ослаблению доллара, от чего выиграет криптовалюта.

Еще один фактор – приход на рынок нового инвестора. Корпорация Greenpro Capital привлечет 100 млн долларов для покупки биткоина, который она считает надежным средством сохранения средств.

Последняя причина роста курса – повышение интереса к криптовалюте со стороны небольших покупателей. Количество поисковых запросов по биткоину достигло максимума за 12 месяцев.

Новая волна роста курса валюты началась в декабре. За последние недели биткоин подорожал на 40%. С начала 2020 года курс вырос на 240%.

Аналитики отмечали, что сейчас происходит всплеск интереса к криптовалютам, что толкает их котировки вверх. Подорожание биткоина обусловлено надеждами на становление криптовалют общепринятым средством платежа в будущем. Эксперты прогнозируют, что монета будет расти и дальше.

Как сообщал OBOZREVATEL, курс биткоина может взлететь до 340 тысяч долларов. Максимальная отметка для криптовалюты – 1,6 млн долларов. Эксперт ChartsBTC прогнозирует, что в случае реализации оптимистического варианта развития событий на рынке биткоин "уйдет" на значительно более высокую величину.