Биткоин рухнул до 30 тысяч долларов

Среднерыночная стоимость биткоина в пятницу, 22 января, упала до 30,7 тысячи долларов.

За сутки главная цифровая валюта подешевела на 9%, а за неделю – на 18%. Об этом свидетельствуют данные биржи CoinMarketCap.

В то же время рыночная капитализация монеты просела до 588,1 млрд долларов.

Аналитик Амстердамской фондовой биржи Михаэль ван де Поппе в колонке Cointelegraph написал, что снижение стоимости криптовалюты во второй половине января является только началом падения.

По его словам, в течение нескольких ближайших недель цена биткоина может уменьшиться еще на 30–40% – до 24–26 тысяч долларов

Ранее стоимость биткоина резко пошла вверх после того, как в Вашингтоне после многотысячного митинга сторонников президента Дональда Трампа протестующие двинулись на штурм Капитолия, чтобы помешать формальному утверждению результатов выборов.

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