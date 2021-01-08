Биткоин может рухнуть до $20 тысяч: названы причины будущего падения

Курс биткоина может рухнуть до 20 тысяч долларов, если крупные участники рынка начнут его продавать.

Коммерческий директор криптовалютной платежной системы Bitpay Сонни Сингх заявил, что на рынке цифровых денег может начаться распродажа беспрецедентных масштабов. Об этом сообщает Bloomberg Technology.

"Многие институциональные инвесторы покупали биткоин по курсу около 20 тысяч долларов. На этой отметке я вижу дно для возможного снижения криптовалюты", – отметил Сингх.

По его словам, если биткоин достигнет 45 тысяч долларов, то участники рынка удвоят свои вложения и начнут постепенно фиксировать прибыль.

Директор Bitpay прогнозирует, что после очередного скачка вверх курс биткоина может упасть с 45 тысяч до 40 тысяч долларов, после этого до 35-30 тысяч долларов, а минимальной отметкой станут 20 тысяч долларов.

Напомним, что новая волна роста курса валюты началась в декабре, когда за несколько недель биткоин подорожал на 40%. По итогам 2020 года курс вырос на 240%.

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