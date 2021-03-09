Бездействие Кабмина по проблемам в 'зеленой' энергетике разочаровало иностранных инвесторов, - Клименко

Бездействие Кабинета Министров Украины относительно проблем в секторе зеленой энергетики разуверило иностранных инвесторов в Украину и они отказываются слушать не правдивые обещания относительно стабильного инвестиционного климата в Украине.

Об этом заявила народный депутат фракции "Голос" Юлия Клименко, добавив, что Украина нуждается в больших инвестициях в размере 250 миллиардов долларов, в том числе и в только в сфере возобновляемой энергетики.

"Для этого мы не должны распугивать инвесторов, мы должны, наоборот, их привлекать, а для этого надо выполнять как минимум те обязательства, которые Украина уже взяла на себя. Я часто бываю на разных конференциях и первое, что спрашивают всегда инвесторы: о каких инвестициях вы говорите, если вы не можете выполнить даже то, что вы уже наподписывали. Почему мы должны инвестировать, где то доверие, что вы вернете нам средства или вы будете выполнять те обязательства, которые есть", - сказала Клименко.

По ее словам, государство прежде всего должно выполнить текущие обязательства в секторе возобновляемой энергетики и дальше двигаться для того, чтобы привлекать новые инвестиции.

"Украина уже сделала первые шаги, подписав Гриндил, Европейский зеленый курс, взяв на себя определенные обязательства. Но мы должны понимать, что это не только бенефиты, но и обязательство, потому что если мы не перейдем на возобновляемые источники, то наши производители будут просто неконкурентны", - сказала нардеп.

Она рассказала, что Украина, для того чтобы остаться конкурентной в экономике, в экспортных операциях, чтобы привлекать инвестиции, должна выполнять свои обязательства.

"Безусловно, и парламент, и частный сектор, и Кабинет министров должны в этом объединиться, потому что без новых инвестиций страна выжить не может", - отметила Клименко.

Напомним, Европейский парламент обеспокоен невыполнением Кабмином Дениса Шмыгаля обязательств по погашению задолженности перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии.

Инвесторы ожидали, что государство выполнит свои обязательства и своевременно погасит 40% "старого" долга (9 млрд грн) до конца 2020 года, однако этого не произошло.

По состоянию на 1 марта выплачено только 3 миллиарда гривен "старого" долга. Кроме того, инвесторы не видят никаких решений Кабмина по выплате других долгов в объеме 13,4 млрд грн в течение этого года.

По мнению представителя Еврокомиссии в Украине Торстена Велерта, Кабмин должен выплатить долги предприятиям возобновляемой энергетики, как того требует подписанный 2020 года меморандум, а также максимально приблизить момент запуска "зеленых" аукционов в Украине для дальнейшего снижения стоимости электроэнергии из возобновляемых источников.