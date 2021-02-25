Бесконтрольное повышение тарифа на передачу тока оставит металлургов без рынков сбыта, – эксперт

Повышение тарифа на передачу электроэнергии приведет к падению конкурентоспособности продукции металлургов и потере ими рынков сбыта. Об этом заявил президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков в эфире телеканала "Украина 24".

"60% всей электроэнергии, которую потребляет промышленность Украины, - это как раз металлурги. Это (электроэнергия, - ред.) большая составляющая себестоимости нашей продукции. И здесь связь абсолютно прямая. Повышение тарифов – повышение себестоимости – наш товар становится неконкурентоспособным на мировых рынках. А мы экспортируем 80-85%", - рассказал Каленков.

Он подчеркнул: падение конкурентоспособности продукции металлургов приведет к снижению налоговых поступлений от предприятий отрасли в госбюджет, а сами предприятия вынуждены будут сокращать своих работников.

"Любой рост себестоимости приводит к тому, что мы теряем конкурентоспособность, и соответственно меньше продукции будет продано, меньше продукции будет произведено, меньше будет валютных поступлений и поступлений в бюджет. Под вопросом становятся также и рабочие места", - объяснил Каленков.

Ранее генеральный директор УНПА "Укркокс" Анатолий Старовойт заявил, что инициатива НКРЭКУ снова повысить тариф на передачу электроэнергии добьет промышленность.

В свою очередь экономический эксперт Андрей Новак подчеркивал: повышение тарифа на передачу электроэнергии запустит цепную реакцию роста цен на все товары и услуги.

Как известно, НКРЭКУ вновь предлагает повысить тариф на передачу электроэнергии с апреля 2021 года. В прошлом году тариф на передачу повышался трижды, и вырос в итоге более чем вдвое - со 113 грн МВт-ч до 312,76 грн за МВт-час.