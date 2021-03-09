Зеленский заявил, что в Украине готовят 1600 инфраструктурных проектов в каждое село

Для возрождения украинского села в первую очередь нужно позаботиться о рабочих местах и восстановлении инфраструктуры. Правительство готовит 1600 инфраструктурных проектов в каждое село.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба Офиса президента. "Мы сейчас готовим 1600 инфраструктурных проектов в каждое село. Программа пока рассчитана на 9-10 лет. Половину, 500-600, мы сделаем за ближайшие три с половиной-четыре года", – заявил он.

Зеленский отметил, что молодежь и люди трудоспособного возраста сейчас покидают села из-за отсутствия работы. Постепенно приходят в упадок также другие отрасли жизнедеятельности сельских населенных пунктов, ведь людям старшего и пожилого возраста не нужны дошкольные и школьные образовательные учреждения.

Глава государства добавил, что первый опыт по восстановлению жизни в селах власть получила вблизи контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения в Счастье, Новотроицком, Станицы Луганской. Там была организована работа центров админуслуг, банковских и почтовых отделений, магазинов, аптек. Люди, в том числе из соседних сел, их активно посещают.

На примере этого можно увидеть, какие услуги работают, а чего не хватает и стоит добавить. Речь идет об обустройстве информационных центров, где не только будет предоставляться необходимая информация, но и будут проводиться различные мероприятия, обустраиваться зоны отдыха, парковые зоны и детские площадки.

Президент отметил, что реализация проектов может быть профинансирована за счет спонсоров или при поддержке бизнеса. По его словам, разрабатываются экономическая программа, программа по развитию АПК (Агропромышленный комплекс), связанная с малыми фермерскими хозяйствами и их поддержкой, а также программа развития животноводства.

Ранее стало известно, что в Офисе президента инициируют программу "Новое село", которая предусматривает строительство "Центров притяжения" в населенных пунктах. Реализация проектов начнется именно с прифронтовых территорий.

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