Зеленский попросил Байдена не вводить санкции против Абрамовича – The Wall Street Journal
Президент Украины Владимир Зеленский попросил американского лидера Джо Байдена не вводить санкции против российского миллиардера Романа Абрамовича. Олигарх может способствовать мирным переговорам.
Абрамович хочет быть посредником между Зеленским и президентом России – страны-агрессора – Владимиром Путиным. Об пишет 23 марта The Wall Street Journal.
В начале марта официальные лица министерства финансов США разработали пакет санкций против Романа Абрамовича из-за нападения России на Украину, говорят лица, знакомые с планами. Но когда пришло время объявить об этих мерах Совет национальной безопасности Штатов приказал Минфину воздержаться.
Дело в том, что Зеленский в телефонном разговоре посоветовал Байдену подождать с введением санкций в отношении владельца лондонского "Челси". Абрамович может оказаться важным посредником в переговорах с Россией о мире.
Отмечается, что американский президент консультировался с Зеленским по ряду санкций, в том числе по запланированным наказаниям в отношении Абрамовича.
"Для переговоров и в интересах их успеха бесполезно комментировать процесс и участие Абрамовича. Как заявлялось ранее, на основании запросов, в том числе от еврейских организаций в Украине, он делает все возможное, чтобы поддержать усилия, направленные на скорейшее восстановление мира", – заявили представители известного российского олигарха.
Напомним, Абрамович, который принял решение продать "Челси", из-за санкций лишил футболистов главного спонсора. Так, компания Hyundai приостановила сделку с клубом после того, как правительство Великобритании наложило санкции на миллиардера.
Ранее металлургическая компания Evraz, подконтрольная российскому олигарху Роману Абрамовичу, заявила о возможном дефолте. Причина – блокирование ее выплаты по долгу. В компании считают, что платеж был заблокирован из-за решения Министерства финансов Британии внести Абрамовича в список подсанкционных лиц.
Об этом идет речь в сообщении Evraz на сайте Лондонской биржи. Уверяется: кроме проблем с финансовой инфраструктурой у компании нет предпосылок для вхождения в дефолт.
Как сообщал OBOZREVATEL Роман Абрамович переправляет свои яхты в Турцию. Одна из них уже прибыла в порт города Бодрум на юго-западе страны, где ее швартовку блокировали украинцы, а еще одна – в пути.
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