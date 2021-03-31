Во Всемирном банке ожидают роста экономики Украины: как изменился прогноз

Всемирный банк улучшил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2021-м с 3% до 3,8%.

Прогноз роста ВВП на уровне 3,8% подкреплен позитивными базовыми эффектами в сельском хозяйстве и перерабатывающей промышленности и с учетом того, что в первой половине 2021 года возможны дальнейшие временные трудности из-за задержек с вакцинацией. Об этом сообщается в экономическом обзоре Всемирного банка за март.

В свою очередь прогноз роста ВВП на 2022 год ухудшен до 3% по сравнению с 3,1%, прогнозируемых ранее. Ожидается, что уровень бедности, основанный на пороге в $5,5 в день, снизится до 2,5 процента в 2021 году, что аналогично уровню 2019 года. Ускорение темпов реформ является ключевым фактором для достижения более быстрого экономического роста и сокращения масштабов нищеты в 2022 и 2023 годах.

Напомним, мировая экономика восстанавливается быстрее, чем прогнозировалось. При этом экономика идет неравномерно в разных странах, а также в разных секторах. ВВП во многих государствах намного ниже докризисных показателей.

В МВФ прогнозируют, что совокупный доход на душу населения в развивающихся странах, за исключением Китая, в период с 2020 по 2022 год будет на 22% ниже, чем это было бы без пандемии. Это может привести к тому, что с начала пандемии почти 90 миллионов человек окажутся за чертой бедности.

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