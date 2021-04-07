В Украину стали переводить больше денег из-за рубежа: ПриватБанк опубликовал цифры

За первые три месяца 2021 года украинцы получили через Приват24 и другие различные сервисы ПриватБанка иностранных переводов на сумму $386 млн. Для сравнения, это на 30% больше, чем за первый квартал 2020-го.

Об этом сообщает пресс-служба банка. За первый квартал украинцы отправили через ПриватБанк за границу $79,7 млн, что на 20% превышает показатели 2020 года.

В 2021 году более 72% зарубежных переводов, с учетом пандемии COVID-19 и карантинных ограничений, клиенты банка получили через Приват24 и другие цифровые каналы. В среднем украинцы получали из- за рубежа $374, а отправляли по $517.

Больше всего денежных переводов украинцы в 2021-м получают из США – свыше 19% ($71,2 млн) от общего объема переводов. Второй в рейтинге оказалась Италия (12%, $48 млн), а тройку замыкает Израиль (10%, $40,1 млн). Среди стран-лидеров по отправке в Украину переводов также закрепились Россия (7%, $27,1 млн), Германия (6%, $23,2 млн) и Польша (5%, $19,7 млн).

Ранее НБУ прогнозировал, что трудовые мигранты в 2021-м перечислят в Украину около $13 млрд, что на 8% больше, чем в 2020-м. Поступления от путешествий вернутся на докризисный уровень уже в следующем году.

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