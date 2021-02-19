В Украине за некоторые копейки заплатят в 900 раз больше номинала: как выглядит ценная мелочь

В Украине за монету номиналом в 1 копейку готовы заплатить до 900 грн. При этом она должна быть 1992 года выпуска и иметь особенность в рисунке.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Ценны монеты можно определить самостоятельно, либо же проконсультироваться на специализированных форумах. Продать копейку можно в интернете или на аукционе.

1 копейка 1992 года

особенность: правый верхний лист прямой

цена: 700-900 грн

Особенность этой разновидности в том, что у нее правый верхний лист прямой справа и ступенчатый слева. На интернет-аукционах такую монету продают за 700-900 гривен.

1 копейка 1992 года

особенность: правый верхний лист ступенчатый

цена: 30-50 грн

Любая копейка 1992 года со ступенчатой верхушкой правого верхнего листа стоит от 30 до 50 грн. А если у монеты еще будут большие ягоды, это может оказаться очень редкая разновидность 1.35АА. В 2019 году такую монету продали на аукционе за 11 тыс. грн.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине за некоторые монеты в номиналом 25 копеек готовы заплатить в 40 раз больше номинала – от 1000 грн. Особая монета может оказаться в кошельке или копилке любого.