В Украине за некоторые копейки заплатят в 900 раз больше номинала: как выглядит ценная мелочь

Александр Литвин
Александр Литвин
Mакроэкономика
1,1 т.
Как выглядит самая дорогая монета

В Украине за монету номиналом в 1 копейку готовы заплатить до 900 грн. При этом она должна быть 1992 года выпуска и иметь особенность в рисунке.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Ценны монеты можно определить самостоятельно, либо же проконсультироваться на специализированных форумах. Продать копейку можно в интернете или на аукционе.

  • 1 копейка 1992 года

  • особенность: правый верхний лист прямой

  • цена: 700-900 грн

Как узнать монету

Особенность этой разновидности в том, что у нее правый верхний лист прямой справа и ступенчатый слева. На интернет-аукционах такую монету продают за 700-900 гривен.

  • 1 копейка 1992 года

  • особенность: правый верхний лист ступенчатый

  • цена: 30-50 грн

Копейка за 50 грн

Любая копейка 1992 года со ступенчатой верхушкой правого верхнего листа стоит от 30 до 50 грн. А если у монеты еще будут большие ягоды, это может оказаться очень редкая разновидность 1.35АА. В 2019 году такую монету продали на аукционе за 11 тыс. грн.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине за некоторые монеты в номиналом 25 копеек готовы заплатить в 40 раз больше номинала – от 1000 грн. Особая монета может оказаться в кошельке или копилке любого.

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