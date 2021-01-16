В Украине курс доллара пробьет психологическую отметку: озвучен прогноз валют

В Украине курс доллара до 22 января снизится с 28,2 до 27,9 грн/$.

Такой прогноз OBOZREVATEL озвучил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. "На ближайшую неделю мы ожидаем умеренное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке будет торговаться через неделю вблизи 27,9 грн. Наличный доллар будет торговаться по 27,8/28,0 грн",– отмечает аналитик.

На минувшей неделе курс доллара к гривне заметно снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,7-1,5%. Так, с прошлого четверга официальный курс доллара США снизился с 28,40 до 27,97 грн (-1,5%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время снизились с 28,24/28,26 до 28,04/28,06 (-0,7%).

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 28,21/28,46 до 28,01/28,25 (-0,7%). При этом спред между средней покупкой и средней продажей сохранился на уровне 0,9%.

Reuters спрогнозировало, что курс доллара в Украине за первые три месяца 2021-го снизится до 27,6 грн/$, преодолев психологическую отметку в 28 грн/$. "Украинская гривня, вероятно, укрепится в первой половине 2021 года благодаря притоку иностранной валюты от экспорта и возобновлению интереса иностранных портфельных инвесторов к украинским облигациям", – говорится в ежемесячном опросе Reuters.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине до 17 января курс доллара может снизиться на 20 копеек и достичь отметки в 28,2 грн/$. Как рассказывает аналитик Roboforex Андрей Гойлов: "На следующей неделе по курсу доллара США против гривни ожидаю дальнейшую коррекцию к уровню 28,20. Единая европейская валюта к гривне, вероятно, ослабнет до отметки 34,65".