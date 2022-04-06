В РФ не хватает чипов для карт платежной системы "Мир": китайцы согласились помочь

Россия обратилась к производителям микрочипов в Китае, чтобы обойти западные санкции. Ограничения повысили спрос на банковские карты платежной системой "Мир", а в стране возник дефицит микрочипов. Некоторые китайские поставщики уже согласились помочь агрессорам.

Член правления Национальной системы платежных карт (НСПК) Олег Тишаков заявил, что Россия сталкивается с нехваткой микрочипов, поскольку азиатские производители приостанавливают производство, а европейские поставщики прекратили сотрудничество с РФ из-за санкций. Об этом пишет Reuters.

"Мы ищем новых поставщиков микрочипов и нашли пару в Китае, процесс сертификации продолжается", – заявил Тишаков. Некоторые крупнейшие российские банки больше не имеют доступа к глобальной банковской системе обмена сообщениями SWIFT, а международные платежные карты Visa и MasterCard прекратили обслуживание российских счетов за рубежом. Подключение "Мира" к Apple Pay недоступно с прошлого месяца.

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С конца 2021 года по март НСПК выпустила более 2 миллионов карт "Мир". Все крупные российские банки сообщают о повышенном спросе на карты, некоторые из них теперь выпускают в ко-бренде с китайской UnionPay (альтернативной платежной системе Visa и MasterCard).

Как сообщал OBOZREVATEL, Коммерческий банк Кыргызстана готов выдавать гражданам страны-террориста карты Visa без выезда за пределы страны. Международная платежная система ранее решила выйти из РФ из-за войны в Украине. Россиянам предлагают получить именную "золотую карточку" в офисе в Москве. Цена вопроса – 17,5 тыс. руб. По сути банк из Киргизстана помогает РФ обходить санкции.

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