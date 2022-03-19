В ЕС ищут способ восстановления разрушенной инфраструктуры Украины за счет денег российских олигархов – Bloomberg

В Европейском Союзе обсуждают возможность использования активов российских миллиардеров, которые вошли в санкционный список, для финансирования восстановления инфраструктуры Украины после войны. По словам трех лиц, знакомых с этим вопросом, идея находится на очень ранней стадии.

Одной из возможностей было бы использовать активы для финансирования военных репараций. Об этом пишет Вloomberg

Отметим, ЕС наложил санкции на целый ряд российских олигархов. После принятия мер несколько государств-членов арестовали активы миллиардеров. Многие остались без суперяхт, частных самолетов и дорогой недвижимости. Только Италия заморозила активы на сумму около 780 млн евро.

Президент Евросовета Шарль Мишель заявил 18 марта, что говорил с президентом Украины Владимиром Зеленским о возможности создания Фонда солидарности с Украиной.

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Ранее сообщалось, что США, Великобритания, ЕС и их партнеры разработают для Украины "план Маршалла", который поможет восстановить страну после войны. Это позволит в кротчайшие сроки восстановить разрушенную инфраструктуру и даст толчок для развития Украины.

"Было достигнуто согласие по вопросу необходимости продемонстрировать народу Украины, что, невзирая на происходящее, как только будет защищена и восстановлена свободная, суверенная и независимая Украина, мы составим план Маршалла для восстановления Украины", – процитировало The Telegraph cлова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские захватчики всего за неделю нанесли ущерб инфраструктуре Украины на $8,3 млрд. По состоянию на 17 марта сумма достигла $62,2 млрд (или 1,8 трлн грн).

Об этом говорится в исследованиях подразделения Киевской школы экономики (KSE Institute), которые есть в распоряжении OBOZREVATEL. В целом с начала войны России против Украины разрушено или захвачено по меньшей мере 411 учебных заведений, 36 учреждений здравоохранения, 1600 жилых домов, 26 заводов/их складов, 15 аэропортов , 6 ТЭС/ГЭС и т.д.

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