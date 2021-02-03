Украинцев ждет новый курс доллара: НБУ показал стоимость

В Украине курс доллара со 2 по 3 февраля снизится на несколько копеек и составит 28,05 грн/$.

Об этом говорится в справочных данных Национального банка. Стоит отметить, что население по указанному курсу покупать валюту не сможет. Это ориентировочная стоимость, которую регулятор посчитал исходят из анализа всех совершенных сделок.

Больше всего на курс доллара влияют переговоры с МВФ, в Нацбанке рассчитывают, что действующую программу удастся пересмотреть. Такие новости влияют на настроения участников валютного рынка.

Прогнозы экспертов о том, сколько будет стоить доллар в первую неделю февраля, расходятся. Так, старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб уверен, что стоимость валюты будет снижаться. "На ближайшую неделю мы ожидаем незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке будет торговаться через неделю вблизи 28,0 грн. Наличный доллар будет торговаться по 28,0/28,2 грн", – прогнозирует эксперт.

Его коллега из Forex Club Андрей Шевчишин предположил, что курс гривни будет находиться около действующего диапазона в 28,1-28,3 грн/$.

Как сообщал OBOZREVATEL, замглавы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что запуск "печатного станка" является для НБУ "красной линией", которую он не собирается пересекать.

Украине понадобится около трех-четырех лет для того, чтобы восстановить экономическую ситуацию, которая была до коронавируса. При этом в 2021 году большинство рейтинговых агентств и международных организаций ожидает улучшения ситуации.