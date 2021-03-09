Украинцев ждет новый курс доллара: НБУ показал курс

В Украине курс доллара с 8 по 9 марта снизится с 27,75 до 27,7 грн/$.

Об этом говорится в справочных данных НБУ. Стоит отметить, что регулятор не устанавливает стоимость доллара, а всего лишь подсчитывает его среднюю цену на основе всех сделках на рынке.

Большинство опрошенных аналитиков уверены: доллар будет дешеветь. "На начавшейся неделе мы ожидаем сохранения текущей динамики курса доллара к гривне на межбанке при сохранении курсов на наличном рынке", – рассказывает аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

Его коллега Андрей Шевчишин из Forex Club вовсе считает, что доллар может подешеветь до 27,55 грн/$. "Вероятно, отыгрывая решение о ставке, гривна в ближайшее время может ещё несколько укрепиться и войти в диапазон 27,55-27,75 гривен за доллар", – прогнозирует эксперт.

Что повлияет на курс доллара:

НБУ решил повысить учетную ставку с 6 до 6,5%;

ожидается рост спроса на гривню со стороны иностранцев, что будет сдерживать курс;

спрос и предложения на валютном рынке остаются в пределах нормы.

"В условиях падающего спроса на иностранные валюты со стороны импортеров и угрозы нового локдауна укрепление национальной валюты может продлиться до конца весны. Экспортеры, в свою очередь, продолжат продавать валютную выручку на рынке. НБУ вновь окажется ее главным покупателем, тем самым определяя степень укрепления гривни", – рассказывает аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в НБУ ответили на главные вопросы о том, как покупать валюту в Украине. Требования постепенно меняются, регулятор ослабляет контроль.