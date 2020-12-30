Украинцам не стоит обращать внимание на курс в обменниках, дешевый доллар – плохо, – министр финансов

Министр финансов Сергей Марченко заявил о том, что украинцам не стоит обращать внимание на курс доллара в обменниках. Более того, значительное снижение стоимости валюты – плохо для экономики страны.

Об этом политик заявил в интервью ТСН.ua, которое опубликовала пресс-служба министерства. "Я хочу, чтобы украинцы меньше обращали внимания на обменники. Курс национальной валюты будет стабильным. Это – ключевое. Нет никаких предпосылок, чтобы было иначе. Это также – и позиция НБУ, который имеет стабильные предпосылки. Иначе быть не может. Поэтому не стоит беспокоиться незначительными ситуативными колебаниями", – отмечает министр.

Снижение курса – не всегда хорошо, добавил Марченко. Резкие девальвация или ревальвация – это "уже плохо".

Минфин заложил среднегодовой курс на уровне 29,1 грн, чтобы иметь возможность в случае различных сценариев быть готовыми осуществить все государственные расходы. "Думаю, курс будет стабильным, как в этом году", – пояснил Марченко.

В Украине курс доллара в 2021 году будет колебаться около 28,10-29,10 грн/$. Такой прогноз озвучил аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине из-за "рождественского ралли" и рекордной продажи ОВГЗ курс доллара будет колебаться около 28 грн/$. Иностранцы, несмотря на риски, решились покупать украинские ценные бумаги.