Украина вскоре не сможет выращивать некоторые культуры: эксперт объяснил причину

Из-за смены климата уже в недалеком будущем Украина не сможет выращивать сою, рапс и кукурузу. А ведь последняя является основной экспортной культурой нашей страны.

Такое мнение высказал президент ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса", генеральный директор агрокомпании ИМК Алекс Лисситса в комментарии BBC. Эксперт считает, что Украине следует равняться на Австралию в технологиях выращивания пшеницы, ячменя и масличных.

Алекс Лисситса аргументирует это тем, что изменения климата происходят в Украине даже быстрее, чем прогнозировалось. Количество осадков уже резко сократилась и выпадают они в основном зимой.

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Эксперт констатирует, что 2020 году почти весь урожай на юге уничтожила засуха, когда в течение 60 дней держалась 30-градусная жара. Фактически вся полоса знаменитых украинских черноземов попадает в зону "рискованного земледелия".

"Де-факто на юге Украины, кроме подсолнечника и озимой пшеницы, ничего особенно уже и не вырастишь, - отметил Лисситса. - В будущем Украина не сможет выращивать сою, трудно будет выращивать рапс и кукурузу". Он добавил, что даже такая национальная культура как свекла, в том числе сахарная, уже вытесняется на западную Украину из-за смены климата. Это влаголюбивое растение не выдерживает новой жаркой и засушливой погоды летом.

"Если раньше на территории Львовской области и Прикарпатья никто не думал выращивать сахарную свеклу или подсолнечник, то сейчас эти культуры там растут. Я думаю, в ближайшие 30-50 лет Западная Украина будет клондайком аграрного развития страны", - резюмирует эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин спрогнозировал, что цены на продукты будут по-прежнему расти. Ожидается подорожание не на все продовольствие, однако основные тенденции, установившиеся на украинском рынке, пока сохранятся.

Цены на хлеб снижаться не будут. По крайней мере, до поступления зерна нового урожая. Лишь когда в закрома пойдет новый урожай, станет ясно, как может измениться стоимость хлеба. Поэтому цены на продукты хлебной группы пока будут расти, хоть и не так быстро, как это было ранее.

Кроме того, не будут снижаться и цены на подсолнечное масло. Такого беспрецедентного роста цен на подсолнечное масло, как это было в осенне-зимний сезон 2020-2021 года, уже не будет. Возможно, масло еще будет дорожать, но уже не так стремительно.