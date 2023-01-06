Цены на российскую нефть обвалилась: стремительное падение признали чиновники РФ

Средняя цена на российскую нефть Urals упала до $50 за баррель. Это в 1,44 раз ниже, чем было год назад. При этом Россия из-за нефтяного эмбарго ЕС вынуждена продавать больше нефти в Китай и Индию с высокими скидками.

Видео дня

Согласно данным Министерства финансов России, цена на нефть уже опустилась ниже установленного потолка. "Средняя цена на нефть марки Urals в декабре 2022 года сложилась в размере $50,47 за баррель, что в 1,44 раза ниже чем в декабре 2021 года ($72,71 за баррель)", – говорится в сообщении.

Как отмечают в Reuters, Россия поставляет больше сырой нефти, добытой в арктическом регионе, в Китай и Индию, причем с более высокими скидками. "Вся эта арктическая нефть обычно идет в ЕС, но теперь она должна идти куда-нибудь еще", – сказал сингапурский трейдер.

"Экспорт арктической сырой нефти в Индию неуклонно растет с мая: по данным Refinitiv, в ноябре было отгружено рекордное количество баррелей - 6,67 млн баррелей, а в декабре - 4,1 млн баррелей", - говорится в сообщении.

На прошлой неделе Индия импортировала первую партию нефти сорта Varandey, загруженную в Мурманский порт в конце ноября. Отмечается, что грузовой танкер Bear Alcor емкостью 900 000 баррелей, следовавший через Европу, Средиземное море и Суэцкий канал, был разгружен в порту Кочин в Керале 27 декабря для нефтеперерабатывающей компании Bharat Petroleum Corp Ltd (BPCL.NS). Два других груза емкостью 600 000 баррелей, загруженных в ноябре, были выгружены в Роттердаме в Нидерландах. Непонятно какие компании купили эти грузы.

Как сообщал OBOZREVATEL, чешская компания Net4Gas, являющаяся оператором системы транспортировки природного газа в стране, не получила последние ежемесячные платежи от главного российского поставщика. В компании выясняют причины, по которым российская сторона прекратила плату по мощности транспортировки топлива.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!