Суперяхту Путина могут арестовать: обложки главных мировых газет

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Президент РФ Владимир Путин продолжает военные преступления. Он терроризирует мирные города, обстреливает Киев и уничтожает Мариуполь. В то же время в Европе обнаружили его яхту стоимостью в 700 млн долларов, ее могут вскоре арестовать.

Об этом написали главные мировые газеты. Подробнее – в обзоре OBOZREVATEL.

Times: Путин угрожает мирным жителям, чтобы сломить дух Мариуполя

Россия продолжает уничтожать мирный город. Мариуполь оказался в блокаде, без воды, лекарств и еды. Российские военные Путина не дают возможность организовать полноценные гуманитарные коридоры, не позволяет выехать всем жителям. Убивая мирных жителей, Путин пытается сломить дух украинцев, пишет издание.

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Telegraph: "Суперяхту Путина" могут арестовать

В Италии обнаружили сверхдорогую яхту стоимостью в 700 млн долларов. Как оказалось, экипаж корабля состоит из государственной охраны Путина. Яхту могут вскоре арестовать.

Guardian: раскрыто глобальные активы на 17 миллиардов долларов россиян, предположительно связанными с Путиным

Активы связанных с Путиным бизнесменов и чиновников находят по всему миру.

i: Российские войска нападают на протестующих

В Херсонской области украинцы продолжают выходить на митинги. Они подвергаются обстрелам и атакам со стороны захватчиков, но это их не останавливает.

The New York Times: Российские снаряды обрушились на украинскую столицу и портовый город

Россия уничтожает Мариуполь и продолжает обстрел столицы. Террор Путина не останавливается, несмотря на санкциии.

Как писал OBOZREVATEL, крупнейшие мировые газеты главными темами прошлого номера сделали: переговоры президента США Джо Байдена с его китайским коллегой Си Цзиньпином, а также возмутительный "праздничный митинг" в Москве, во время которого Путин в очередной раз "торговал ложью".

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