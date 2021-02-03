США против "Северного потока-2": в Госдепе развенчали слухи о снятии санкций

США будут следить за попытками достроить и сертифицировать российский газопровод "Северный поток-2" и оставляют за собой право накладывать санкции на те компании, которые будут в этом участвовать.

Об этом в ответ на запрос издания Укринформ сообщил Государственный департамент США. "Мы будем следить за действиями по достройке или сертификации трубопровода и, если такая деятельность будет место, примем решение о возможности применения санкций", – отметили в Госдепартаменте.

Президент США Джо Байден, отмечают в ведомстве, свое мнение не изменил и считает, что это "плохая сделка". "Как четко заявил президент Байден, трубопровод Северный поток-2" – это плохая сделка", – ответили в Госдепе.

Как подчеркнули в американском ведомстве, США продолжат работать с союзниками и партнерами, "чтобы обеспечить для Европы надежную, диверсифицированную сеть энергоснабжения", не подрывать коллективную безопасность.

Издание Handelsblatt 2 февраля сообщило, что американцы рассматривают возможность снять санкции. подобную информацию также озвучило и издание The Economist. По их информации, CША введут автоматический механизм санкций против "Газпрома", если Кремль откажется от пятилетнего соглашения.

Соглашение гарантирует, чтогаз будет и в дальнейшем транспортироваться через Украину. Другой вариант– это грандиозные договоренности, по которым Америка отменит санкции в обмен на более широкие обязательства Германии по укреплению энергетической безопасности в Восточной Европе.

Как сообщал OBOZREVATEL:

санкции США являются главным препятствием для завершения строительства "Северного потока-2". С 20 октября 2020-го они касаются страховых и сертифицированных компаний, которые работают с судами.