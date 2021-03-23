Создатель Twitter продал свой первый твит почти за $3 млн

Александр Литвин Mакроэкономика 10:47, 23.03.2021 Обновлено: 11:04, 23.03.2021

Создатель Twitter Джек Дорси продал свой первый твит за 2,9 миллиона долларов.

Об этом сообщает издание Reuters. Твит имеет форму невзаимозаменяемого токена (NFT). Твит – "просто настраиваю свой twttr" – был первым твитом Дорси, сделанным 21 марта 2006 года.

v.cent.co

Non Fungible Token (NFT) – невзаимозаменяемая запись в блокчейне. Такой токен – уникальный и его нельзя подделать. Поэтому NFT используют для того, чтобы закрепить свои авторские права.

Джек Дорси – один из самых известных сторонников биткоина. Его состояние оценивают в $13,4 млрд. В 2020 году Дорси пожертвовал $1 млрд фонду Start Small на всемирную борьбу с COVID-19.

Ранее компания Injective Protocol выкупила у нью-йоркской галереи работу Бэнкси и сожгла ее в прямом эфире, чтобы создать невзаимозаменяемый NFT-токен.

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