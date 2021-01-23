Европейский союз, который в отличие от США сложно обвинить в преследовании собственных интересов, призвал к остановке "Северного потока-2". В то же время Германия все еще поддерживает строительство газопровода. Президенту РФ Владимиру Путину можно "потирать руки", ему удалось внести раздор в ЕС и в трансатлантических отношениях

Об этом пишет популярная немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. "Европейский парламент нельзя так легко обвинить, как американцев, в желании поддержать продажу дьявольского сланцевого газа в Европе", – говорится в материале.

Несмотря на надежды российской политической элиты, вероятно, новый президент США Джо Байден будет также активно противостоять строительству газопровода.

"Славной страницей в истории немецкой внешней и энергетической политики глава "Северный поток" уже не станет. Зато Путин может потирать руки: этот проект вызывал максимальный раздор в ЕС и в трансатлантическом альянсе. К отказу от него Берлин пока не смогли подвигнуть ни американские санкции, ни российский яд. Кто-то, возможно, видит в этом признак национального суверенитета. Но есть опасность, что Кремль расценивает подобное поведение скорее как следствие безальтернативной зависимости", – отмечает автор материала.

Проект оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.​​

Президент России Владимир Путин заявлял, что газопровод обязаны ввести в эксплуатацию в начале 2021 года. Таким образом, у "Газпрома" осталось чуть больше четырех месяцев, чтобы завершить амбициозный проект.

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