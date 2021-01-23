"Северный поток-2" внес раздор в ЕС, Путин может "потирать руки" – немецкая газета
Европейский союз, который в отличие от США сложно обвинить в преследовании собственных интересов, призвал к остановке "Северного потока-2". В то же время Германия все еще поддерживает строительство газопровода. Президенту РФ Владимиру Путину можно "потирать руки", ему удалось внести раздор в ЕС и в трансатлантических отношениях
Об этом пишет популярная немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. "Европейский парламент нельзя так легко обвинить, как американцев, в желании поддержать продажу дьявольского сланцевого газа в Европе", – говорится в материале.
Несмотря на надежды российской политической элиты, вероятно, новый президент США Джо Байден будет также активно противостоять строительству газопровода.
"Славной страницей в истории немецкой внешней и энергетической политики глава "Северный поток" уже не станет. Зато Путин может потирать руки: этот проект вызывал максимальный раздор в ЕС и в трансатлантическом альянсе. К отказу от него Берлин пока не смогли подвигнуть ни американские санкции, ни российский яд. Кто-то, возможно, видит в этом признак национального суверенитета. Но есть опасность, что Кремль расценивает подобное поведение скорее как следствие безальтернативной зависимости", – отмечает автор материала.
Проект оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.
Президент России Владимир Путин заявлял, что газопровод обязаны ввести в эксплуатацию в начале 2021 года. Таким образом, у "Газпрома" осталось чуть больше четырех месяцев, чтобы завершить амбициозный проект.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Сакции США являются главным препятствием для завершения строительства "Северного потока-2". С 20 октября 2020-го они касаются страховых и сертифицированных компаний, которые работают с судами.
Госдепартамент США опубликовал разъяснение, в котором говорится, что под американские санкции попадут не только компании, предоставляющие суда для строительства "Северного потока-2", но и те, которые занимаются модернизацией.
Немецкое издание Bild считает, что США под руководством новоизбранного президента Джо Байдена сможет навсегда остановить "Северный поток-2".
Также правительство США готовит новые списки компаний, которые могут попасть под санкции из-за работы с проектом "Северный поток-2".