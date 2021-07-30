Бывший министр иностранных дел Дании Уффе Эллеманн-Енсен заявил, что западные страны должны сделать все, чтобы "Северный поток" стал пирровой победой России (ситуации, при которой победа достается слишком высокой ценой). Он также призвал достроить газопровод из Норвегии в Польшу.

Такую мысль Уффе озвучил в своей статье в издании Berlingske. Если достроить газопровод из Норвегии, то, как считает дипломат, будет возможность в любой момент отключить "Северный поток-2". "У европейцев должна быть возможность перекрыть кран, когда понадобится надавить на Россию", – отметил он.

К слову, в соглашении, к которому пришли Германия и США, норму о возможности прекратить поставки через газопровод, так и не приняли. Эллеманн-Йенсен предложил как альтернативу закупать американский сжиженный газ.

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Отметим, газопровод "Северный поток-2" по состоянию на среду, 28 июля, построен на 99%. Судно "Академик Черский" полностью завершило свои работы на проекте. В частности, российское краново-монтажное трубоукладочное судно закончило строительство 2,6-километрового отрезка газопровода в исключительной экономической зоне Германии.

Напомним, президент Байден принял решение пойти на уступки Германии и России и отказался вводить санкции против оператора "Северного потока-2". Фактически это позволяет достроить и запустить газопровод.

Разные позиции по поводу газопровода есть и в Германии. К примеру, "зеленые", которые после новых выборов могут получить большое представительство в немецком парламенте, выступают категорически против нового проекта.

Напомним, как ранее писал OBOZREVATEL, запуск "Северного потока-2" приведет к тому, что Украина может со временем полностью лишиться статуса страны-транзитера газа. В таком случае Россия не только перестанет платить за доставку голубого топлива, но больше не будет зависимой от украинской газотранспортной системы.