Россию ждет судьба страшнее дефолта: экономист спрогнозировал социальную катастрофу

Экономика России в результате введенных санкций рушится, и если кардинально не изменить политику – будет социальная катастрофа. Ситуацию не спасет, даже если Европа начнет покупать российский газ за рубли.

Об этом, как сообщает Новый день, рассказал член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский. "Даже если они привезут нам валюту, и будут покупать за рубли газ… если дальше будет Набиуллина (Эльвира, – глава Центробанка РФ), Силуанов (Антон, – министр финансов РФ) и команда, эти деньги вместо того, чтобы быть направленными на развитие промышленности, на низкие налоги для сельского хозяйства, для малого бизнеса, на модернизацию, закупку импорта, стратегически необходимого для страны, если эти деньги опять будут в кубышке", – говорит эксперт.

Видео дня

По его словам, сейчас РФ находится в зависимости, не может ни памперсы произвести, ни прокладки, ни чипы, ни микросхемы, ни запчасти для "АвтоВАЗа.

"Необходима кадровая революция. Революция сверху лучше, спокойней, чем революция снизу. Поэтому мы за то, чтобы сверху это происходило. Надо быть безумно тупым и глупым, как говорил один великий физик, делая одни и те же действия, надеяться на другой результат. Надо быть мазохистом. Если сейчас Набиуллина и команда остаются, мы точно придем к дефолту. И как сказал Дерипаска, хоть и олигарх, экспортер алюминия, – он же сказал правильную фразу, что будет дефолт в три раза страшней, чем 98-го года", – заключил Жуковский.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России вторую неделю подряд недельная инфляция по официальным данным составляет 2% (такими темпами за год цены могут взлететь на 104%). Некоторые товары при этом уже подорожали почти на 92%, хотя в официальную статистику этот рост не попал.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZREVATEL. Не ведитесь на фейки!