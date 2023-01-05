Россия потеряла главного покупателя энергоресурсов: как Германия полностью отказалась от газа, нефти и угля из РФ

Россия лишилась своего главного экономического партнера. Германия с 2023-го полностью отказалась от закупок энергоресурсов у агрессора. Часть этих решений приняли еще летом прошлого года, отказ от российского газа стал следствием разрушения "Северного потока". Однако факт остается фактом.

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Германия в течение многих лет считалась одной из самых зависимых от российских энергоресурсов страной не только ЕС, но и мира. Она была крупнейшим покупателем газа, нефти и угля. Президент РФ Владимир Путин питал особый интерес к немецким политикам и даже обеспечивал им пенсию. К примеру, экс-канцлер Герхард Шредер, уступив свой пост Ангеле Меркель, получил кресло главы совета директоров "Роснефти" с шестизначным окладом.

После начала полномасштабной войны именно Германия блокировала идеи и нефтяного, и газового эмбарго. Казалось, что такой шаг просто разрушит немецкую экономику. Этот месседж настолько укоренился в ЕС, что представить себе быстрый разрыв экономических связей с агрессором было практически невозможно.

Но у Путина получилось. К январю 2023-го Германия полностью отказалась от российского газа (ранее зависела от него на 55%), больше не покупает уголь (российский энергоресурс составлял 50% баланса) и нефть (было 30%).

О том, как Россия лишилась своего главного рынка сбыта и тем самым сделала шаг в экономическую пропасть, читайте в материале OBOZREVATEL.

Десятилетия работы закончились полным провалом

Путин не смог побороть бедность в РФ, не добился полной газификации страны, но за время своего правления успешно справился с тремя задачами. Уничтожил все институты внутри страны (а некоторые из них так и не были созданы), построил одну из самых масштабных пропагандистских машин и научился зарабатывать на продаже газа и нефти в ЕС.

Союз Германии и РФ был настолько выгоден, что немцы готовы были закрывать глаза и на войну РФ против Грузии в 2008-м, и на начало войны России против Украины в 2014-м, и на аннексию Крыма. Но теперь, когда путинский режим решился на полномасштабную войну, разрушение мирных городов, убийства тысяч мирных граждан, а Путин окончательно утвердился в звании военного преступника, Германия постепенно начала сокращать объемы торговли с РФ.

Этот процесс занял месяцы, и Россия сама подтолкнула немцев к окончательному решению. Они саботировали поставки газа, прикрываясь то неработающий турбиной, то плановыми и аварийными ремонтами. Так, шаг за шагом, за 11 месяцев полномасштабной войны Германия добилась энергетической независимости от страны-агрессора.

Постепенно примеру Германии последуют все страны ЕС. Европейский Союз в течение нескольких лет будет искать полноценную замену российскому газу. Для этого уже предприняли определенные шаги. К примеру, как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, уже удалось заместить две трети российского газа. Однако за это пришлось заплатить высокую цену: энергоресурсы значительно подорожали в ЕС, это отобразилось и на стоимости коммунальных услуг, и на общем уровне инфляции.

Экспорт газа из РФ обвалился за девять месяцев на 41,1% (по сравнению с тем же периодом 2021 года) и составил всего 89,3 млрд куб. м на фоне растущего сокращения поставок европейским покупателям.

Уже в ближайшие годы агрессор неизбежно будет терять свою главную кормушку. При этом, как показал опыт, несмотря на все надежды Кремля, это может не привести к резкому росту цен. Более того, при определенных условиях стоимость голубого топлива будет стабилизироваться.

Что будет с РФ без продажи нефти в ЕС

Как рассказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, влияние эмбарго ЕС на Россию будет огромным. Причем, по его прогнозу, РФ может потерять не только европейский рынок, но и значительную часть рынков других стран.

"Я ожидаю, что Россия потеряет сначала этот рынок, а затем также может потерять значительную часть рынка других стран, поскольку могут быть введены санкции для поставок нефти в страны, не соблюдающие определенный ценовой коридор на нефть, который будет определен в ближайшее время. Будут санкции появляться в отношении компаний, которые кредитуют поставки нефти, страхуют, то есть, например, те же танкеры – они должны быть застрахованы, что может привести к тому, что рынок Европейского Союза не просто практически закроется для РФ, но и сократятся доли в других странах", – сказал специалист.

Омельченко подчеркнул, что Индия и Китай уже сократили покупки российской нефти. К тому же, добавил он, если посмотреть на Новороссийский порт, который является ключевым в РФ в плане транспортировки нефти, то там в разы снизилось движение танкеров.

Как ранее писал OBOZREVATEL, США и Европейский Союз давят на Швейцарию из-за российских активов, которые были заморожены и могут быть переданы на восстановление Украины. Страна заблокировала 7,5 млрд франков ($7,6 млрд), принадлежащих гражданам страны-террориста, а также 15 объектов недвижимости.

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