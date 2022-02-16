Россия платит триллионы за свои войска у границ Украины: сколько стоят военные амбиции Кремля

У границ Украины, по оценкам Запада, находится уже около 150 тыс. российских военных. РФ активно стягивает солдат и вооружения с середины октября, то есть в течение 3 месяцев. За это время только на дислокацию и содержание войск Россия могла потратить до 3 трлн руб. (около $40 млрд), считают военные эксперты. Кроме этих прямых расходов, страна также столкнулась с оттоком капитала, потеряв инвестиции, от которых отказались иностранцы из-за геополитических рисков.

Подробнее о том, в какие суммы обходится России эскалация у границ Украины и на что уходит больше всего средств, читайте в материале OBOZREVATEL.

Никаких официальных данных о расходах РФ на военную агрессию, разумеется, нет. Единственная информация, которую не скрывает Кремль, – это военный бюджет на 2022 год. В смете страны на оборону заложено более 3,5 трлн руб. ($44,5 млрд). Однако оценки экспертов, основанные на данных НАТО о количестве и составе войск РФ у украинских границ, говорят о том, что при нынешних объемах дислокации этой суммы на весь год явно не достаточно.

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"Точные расходы подсчитать невозможно. Но только переброска войск с Дальнего Востока на западные рубежи и содержание стотысячной группировки в течение месяца – это в пределах 1 трлн рублей. Это огромные деньги, потому что содержание войск, разворачивание войск, закупка дополнительного количества топлива – это все входит в стоимость", – подсчитал военный эксперт, историк Михаил Жирохов.

Именно логистика "съедает" большую часть средств, которые Кремль тратит на агрессию в отношении Украины, подтверждает полковник запаса, участник миротворческих операций и публицист Сергей Грабовский. Он уточняет: даже логические расчеты сумм, необходимых на содержание стотысячной армии, не могут четко проиллюстрировать настоящие расходы РФ.

"Россия такие данные никогда не выдавала, не выдает и выдавать не будет. Даже приблизительно нельзя сказать. Можно брать какие-то логичные расчеты касательно доставки войск и т.д. Но никак нельзя подсчитать дурость РФ, которая, например, связана с тем, что они переместили 1100 морских пехотинцев из Северного и Балтийского моря в Крым. Причем используя морской путь. Если это считать, мы просто поплывем в расчетах. Но, безусловно, это миллиарды и миллиарды рублей", – отмечает Грабовский.

Кроме того, огромные суммы нужны на переброску железнодорожным транспортом военной техники с Дальнего Востока и из Сибири, а также подразделений авиации. Ведь последнее, к примеру, включает не только траты на перелеты с аэродрома на аэродром, но и немалые расходы на перебрасывание сил обеспечения для деятельности этой авиации.

"Это просто колоссальные деньги. Мы, например, на это не потратили ни копейки – наша авиация оставалась в местах постоянной дислокации", – резюмирует Грабовский.

Агрессия вымывает деньги из экономики РФ

Всего за месяц – с конца декабря 2021 года по конец января 2022 года – совокупное состояние российских миллиардеров сократилось на $27,9 млрд, подсчитал Forbes. Эти потери – лакмусовая бумажка того, что происходит с российской экономикой в целом.

И дело не только в прямых бюджетных расходах "на войну" – Россия несет и косвенные потери из-за своей агрессии. Например, по подсчетам местных СМИ, за месяц военного нагнетания из России "утекло" почти $13 млрд капитала. Годом ранее, в январе-2021, этот показатель составлял $9 млрд. Иностранцы из-за геополитических рисков все менее охотно вкладывают средства в российские проекты. Зато богатые россияне, наоборот, стремятся вывести свои состояния за границу.

Это не может не отражаться и на благосостоянии российский граждан. По данным Росстата, в январе 2022 года годовая инфляция составила 8,73% – это рекорд ровно за 6 лет. А доходы россиян при этом выросли лишь на 3,1%.

Эксперты уверены: Кремль потратил только на стягивание войск к границам Украины куда больше, чем Киев – на оборону всей страны. Такие расходы Россия во многом позволяет себе из-за европейского энергетического кризиса, считает Жирохов.

РФ активно продает за границу энергоресурсы, поэтому повышение цен на газ в Европе в 5 раз за год и рекордная за 7 лет стоимость нефти только играют Путину на руку. По оценкам аналитиков Fitch, нефтегазовые доходы российского бюджета в 2021 году могли составить порядка 9 трлн руб. (около $125 млрд). Если нынешние цены на энергетическое сырье не упадут, сумма в 2022-м будет не меньше, а то и больше.

"Они могут позволить себе это (огромные военные расходы. – Ред.) в какой-то степени за счет других. Сейчас цена нефти и газа на мировом рынке достаточно высокая. Поэтому РФ может компенсировать все эти расходы за счет зарубежных потребителей энергоресурсов", – уверен Жирохов.

Однако военные расходы из госбюджета РФ тоже будут расти – в 2024 году Россия официально потратит на оборонные цели уже 3,8 трлн руб. ($50,4 млрд). Это больше, чем страна выделяет на собственное экономическое развитие (3,4 трлн руб. в 2022-м).

Учитывая общие проблемы российской экономики, покрыть все внушительные военные амбиции Кремля одной лишь нефтью и газом вряд ли возможно. Ведь они не ограничиваются финансированием войск на границах. Например, по расчетам CEBR, только оккупация Крыма обошлась РФ уже в $58 млрд, а это больше любого военного бюджета страны за последние годы. Пока, впрочем, Москва готова тратить по триллиону рублей в месяц исключительно на содержание армии у границ Украины и военную логистику. И остается большим вопросом, чем еще готов пожертвовать Путин ради нагнетания ситуации.