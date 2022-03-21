Россия отсрочила для Беларуси выплату по кредитам на 5-6 лет

Россия предоставила для Беларуси отсрочку по выплате госкредитов на 5-6 лет. Как заявил министр финансов страны Юрий Селиверстов, перенесение сроков уплаты позволит "не отвлекать экономику".

"Обсуждена и предложена часть платежей сместить по более комфортным срокам, которые являются взаимоприемлемыми для наших стран, сместить их вперед от 5 до 6 лет. По сути, мы имеем перенос сроков, которые позволят нам сейчас не отвлекать ресурсы для того, чтобы мы обслуживали наши обязательства и погашали их с нашими партнерами из России", – сказал Селиверстов в эфире телеканала "Беларусь-1".

Ранее сообщалось, что на территории Беларуси вновь активизировалось передвижение военной техники. Местные жители говорят, что танки и другие машины везут по трассах и железной дороге в города, расположенные ближе к украинской границе.

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Напомним, Банк развития Беларуси, Белагропромбанк и "Дабрабыт" официально отключили от международной системы платежей SWIFT. Эти банки попали в санкционный список Евросоюза.

Так, с 20 марта на территории ЕС стало невозможно платить банковскими картами Белагропромбанка. Об этом пишет Позірк.

Еще 10 марта в Белагропромбанке заявили, что продолжат работу "в штатном режиме", несмотря на "временное отключение от Межбанковского сообщества финансовых телекоммуникаций". Днем позже, 11 марта, в Банке развития Беларуси также назвали отключение от SWIFT "временным" и сообщили, что "приняты меры по использованию альтернативных систем передачи финансовой информации для обеспечения своевременного исполнения обязательств".

Как ранее писал OBOZREVATEL, были опубликованы предварительные результаты свежего опроса, проведенного социологическим центром Chatham House в Беларуси по поводу отношения граждан к войне в Украине. Согласно опросу, против войны с Украиной выступают 97% беларусов.

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