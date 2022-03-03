Крупнейшие мировые экономики, страны Большой семерки пытаются уничтожить финансы России. Десятки стран ввели беспрецедентные карательные санкции против Центрального банка РФ. Аналитики считают, что план уничтожить российскую экономику может закончиться успехом.

Об этом сообщает издание CNBC. "Наряду с широкомасштабными мерами Запада против олигархов и чиновников страны, включая президента России Владимира Путина", – отмечает издание. Что уже изменили:

Ключевые российские банки были исключены из международной платежной системы SWIFT;

Санкции, объявленные США в минувшие выходные, также коснулись Фонда национального благосостояния Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации;

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Санкции запрещают западным инвесторам вести дела с центральным банком и замораживают его зарубежные активы;

В ходе последних репрессий против Москвы президент США Джо Байден объявил во вторник, что российские полеты будут запрещены в воздушном пространстве США;

Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр во вторник заявил французской радиостанции, что целью последнего раунда санкций было "вызвать крах российской экономики".

Российский рубль упал с тех пор, как на прошлой неделе Россия вторглась в Украину. Российские акции также столкнулись с массовыми распродажами. Московские фондовые рынки были закрыты третий день подряд в среду, поскольку власти пытались остановить падение цен на местные активы.

Шведский экономист и бывший старший научный сотрудник Атлантического совета Андерс Ослунд написал в Твиттере, что западные санкции фактически "уничтожили российские финансы за один день".

"Ситуация, скорее всего, станет хуже, чем в 1998 году, потому что сейчас нет положительного конца. Все российские рынки капитала, похоже, уничтожены, и вряд ли они вернутся с чем-то меньшим, чем глубокие реформы", – добавил он.

Goldman Sachs повысил свой прогноз инфляции в России на конец года до 17% в годовом исчислении с предыдущего прогноза в 5%, при этом риски смещены в сторону повышения, учитывая, что рубль может продолжить продаваться или ЦБ может быть вынуждены повышать ставки для поддержания стабильности.