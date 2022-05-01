Российские богачи захотели обменять недвижимость в Лондоне на жилье в Дубае – FT

Некоторые богатые россияне хотят обменять свою элитную недвижимость в Лондоне на жилье в Дубае. Они предлагают именно обмен, дабы избежать транзакций и финпроверок в условиях наложения санкций, предлагая солидные скидки. Большое количество российских миллиардеров, большинство из которых пропутинские, проживали ранее в Великобритании, но после вторжения страны-террориста в Украину попали в санкционные списки страны.

Риелторы в ОАЭ уже несколько недель пользуются списком доступных вариантов, среди которых есть особняк в Лондоне за 34 млн фунтов стерлингов. Об этом сообщает Financial Times.

При этом в Дубае есть сомнения насчет организации таких сделок. Не факт, что резиденты согласятся идти на такие риски и заключать сделку.

"Я очень сомневаюсь, что это может сработать. В Лондоне придется предоставить слишком много документов. Но это показывает, как далеко они готовы зайти, чтобы уклониться от финансовой системы", – заявил бизнесмен из Дубая, которому список доступных в Лондоне вариантов показывал риелтор.

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Сложности с оформлением сделки также могут возникнуть из-за дополнительных платежей. Речь идет о гербовом сборе и других комиссиях, объяснил юрист из Дубая.

Другой же специалист сказал, что если "продавец" недвижимости не входит в санкционные списки Британии, то такая сделка обмена вполне законна.

Ранее сообщалось, что многие российские олигархи владеют в Европе элитной недвижимостью, которая зачастую оформлена на третьих лиц или подставные фирмы. Таким образом пропутинские миллиардеры уходят от замораживания объектов. Интересно, что некоторые близкие к Путину люди не вошли в санкционные списки ЕС и Британии.

Одним из таких людей является российский олигарх Григорий Березкин, который владеет группой ЕСН и зарабатывает на нефтепереработке и электроэнергетике в РФ. Об этом говорится в расследовании "Схемы" на YouTube.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, подсанкционные российские олигархи связаны с британской недвижимостью на 800 млн фунтов стерлингов. Большинство пропутинских миллиардеров попали под санкции после вторжения РФ в Украину.