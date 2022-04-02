Российская экономика закроется: агрессора ждет глубокая рецессия и остановка части производства

В России, несмотря на спасение рубля с помощью жестких ограничений, экономика закрывается в результате наложенных санкций. Страну ждет глубокая рецессия и спад производства, который в 2022-м будет в три раза хуже первого года пандемии.

Об этом со ссылкой на анонимные источники в Минфине США сообщает издание Reuters. Чиновник на условиях анонимности сообщил журналистам, что, по мнению Минфина, Россия будет бороться с резкой инфляцией, сокращением экспорта и дефицитом, несмотря на восстановление курса рубля по отношению к доллару. Чиновник назвал отскок результатом жесткого контроля за движением капитала и валютных ограничений, а не рыночных сил.

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Инфляция, которая достигла 6% за последние три недели, является лучшим показателем действия санкций внутри России, свидетельствующим об уменьшении покупательной способности рубля, сказал чиновник, добавив, что обменные курсы рубля на черном рынке были значительно ниже международного курса. .

Сокращение объемов производства в России внешние аналитики сейчас прогнозируют примерно на 10% в этом году, что намного хуже, чем сокращение на 2,7%, которое произошло в 2020 году, в первый год пандемии COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России запретили свободное обращение наличного доллара, обязали экспортеров продавать 80% валютной выручки, а при покупке ввели огромные комиссии. Это позволило опустить "официальный курс доллара" до отметки ниже 90 рублей, хотя на россиян это никак не повлияло.

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