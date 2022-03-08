Путин изложил свои требования, а на войну против России отправились англичане: обложки главных мировых газет

Александр Литвин
Mакроэкономика
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Крупные мировые газеты продолжают освещать вторжения России в Украину. Журналисты описывают ужасы войны, проблему беженцев, а также размышляют над требованиями президента РФ Владимира Путина. Это следует из обложек главных газет ЕС и США.

Daily Express: Цена, которую мы должны заплатить за победу над Путиным

Путин изложил свои требования, а на войну против России отправились англичане: обложки главных мировых газет

Газета размышляет над тем, как страны ЕС и США должны пострадать для того, чтобы остановить военные преступления Путина. На обложке они разместили фотографию своего премьера Бориса Джонсана.

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The Gurdian: Киев отклонил предложение Путина пустить беженцев в Россию

Путин изложил свои требования, а на войну против России отправились англичане: обложки главных мировых газет

Издание пишет о том, что россияне отказываются создавать гуманитарные коридоры и отпускать беженцев на территорию Украины. Вместо этого захватчики хотят, чтобы украинцы, на которых они напали, перемещались на территорию России.

Dailry Record: Приходи и попробуй, если ты думаешь, что способен, Владимир

Путин изложил свои требования, а на войну против России отправились англичане: обложки главных мировых газет

Издание рассказала истории англичан, которые приняли решение оказать военное сопротивление Путину. Пока их государства наблюдают над тем, как россияне уничтожают украинские города и убивают местных жителей, сами англичане решили защищать Украину с оружием в руках.

The Time: Рассеченные лица показывают стратегию Путина лучше любой карты

Путин изложил свои требования, а на войну против России отправились англичане: обложки главных мировых газет

Издание разместило на обложке фотографию украинки, лицо которое повреждено осколками. По их мнению, это лицо лучше всего показывает тактику Путина.

The Daily Telegraph: Путин изложил свои ключевые требования по прекращению вторжения

Путин изложил свои требования, а на войну против России отправились англичане: обложки главных мировых газет

Газета повторила три ключевых требования Путина, которые он в очередной раз озвучил 7 марта. Здесь стоит отметить, что с одной стороны Россия заявляет, что отступит после того, как Украина откажется от НАТО, проведет "демилитаризацию" и "денационализацию", а с другой – пытается свергнуть украинскую власть и самостоятельно руководить Украиной с помощью своих марионеточных "лидеров".

Путин изложил свои требования, а на войну против России отправились англичане: обложки главных мировых газет
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