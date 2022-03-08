Путин изложил свои требования, а на войну против России отправились англичане: обложки главных мировых газет

Крупные мировые газеты продолжают освещать вторжения России в Украину. Журналисты описывают ужасы войны, проблему беженцев, а также размышляют над требованиями президента РФ Владимира Путина. Это следует из обложек главных газет ЕС и США.

Daily Express: Цена, которую мы должны заплатить за победу над Путиным

Газета размышляет над тем, как страны ЕС и США должны пострадать для того, чтобы остановить военные преступления Путина. На обложке они разместили фотографию своего премьера Бориса Джонсана.

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The Gurdian: Киев отклонил предложение Путина пустить беженцев в Россию

Издание пишет о том, что россияне отказываются создавать гуманитарные коридоры и отпускать беженцев на территорию Украины. Вместо этого захватчики хотят, чтобы украинцы, на которых они напали, перемещались на территорию России.

Dailry Record: Приходи и попробуй, если ты думаешь, что способен, Владимир

Издание рассказала истории англичан, которые приняли решение оказать военное сопротивление Путину. Пока их государства наблюдают над тем, как россияне уничтожают украинские города и убивают местных жителей, сами англичане решили защищать Украину с оружием в руках.

The Time: Рассеченные лица показывают стратегию Путина лучше любой карты

Издание разместило на обложке фотографию украинки, лицо которое повреждено осколками. По их мнению, это лицо лучше всего показывает тактику Путина.

The Daily Telegraph: Путин изложил свои ключевые требования по прекращению вторжения

Газета повторила три ключевых требования Путина, которые он в очередной раз озвучил 7 марта. Здесь стоит отметить, что с одной стороны Россия заявляет, что отступит после того, как Украина откажется от НАТО, проведет "демилитаризацию" и "денационализацию", а с другой – пытается свергнуть украинскую власть и самостоятельно руководить Украиной с помощью своих марионеточных "лидеров".