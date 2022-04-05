Полная транспортная блокада: ЕС введет запрет на использование своих дорог для операторов из РФ и Беларуси
Среди всех новых санкций Евросоюза против РФ, вводится запрет на использование автомобильных дорог в ЕС всем российским и беларусским автотранспортным операторам. Как заявил замминистра инфраструктуры Украины Мустафа Найем, "по факту это полная транспортная блокада". Но политик указал на альтернативные варианты для граждан страны-террориста. К примеру, они могут использовать лошадей и оленей.
Также блок закрывает доступ к своим портам всем российским судам и судам, находящимся в управлении российскими компаниями. "По факту это полная транспортная блокада. Что в целом не так уж страшно – остались еще лошади, сани и олени", – написал Мустафа Найем в своем Telegram 5 апреля.
О новых санкциях, которые будут введены против страны-агрессора, рассказала сегодня президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Новые ограничения уже прокомментировал Александр Кубраков, министр инфраструктуры Украины.
"Эти решения означают почти полную торговую изоляцию оккупанта, который, несмотря на античеловеческие действия в Украине, все еще мог работать на европейских рынках. Теперь этого не будет, ведь автомобильные, морские и авиационные пути закрыты. Уже в краткосрочной перспективе мы сможем наблюдать масштабное негативное влияние новых санкций на экономику как России, так и Беларуси", – цитирует Кубракова пресс-служба ведомства.
Что известно о пятом раунде санкций ЕС против страны-агрессора?
Официальный список предложенных ограничений Еврокомиссия представила 5 апреля, но его должны утвердить на следующий день. Среди ограничений также – запрет импорта угля из РФ, поставок новой техники в страну.
Перечень ограничений должны утвердить все члены ЕС. По словам фон дер Ляйен, достигнуто согласие по таким пунктам:
запрет импорта угля (на 4 млрд евро в год), а также калийной соли, цемента, древесины, каучука, икры и водки (на 5,5 млрд евро в год);
запрет экспорта в Россию полупроводников, компьютеров, электрического и транспортного оборудования, в том числе для производства сжиженного газа (в целом на 10 млрд евро в год);
закрытие морских портов для российских судов и сухопутных границ для российских перевозчиков (по данным СМИ, за исключением энергоносителей, продуктов питания и лекарств);
запрет на все транзакции с банком ВТБ и еще тремя банками, которые уже отключены от SWIFT;
добавление "десятков физлиц" в санкционный список (включая олигархов и политиков).
Отмечается, что запрет на российский уголь, если его одобрят страны ЕС, станет первым эмбарго на импорт энергоносителей из России. О газе и нефти речь по-прежнему не идет – такой сценарий отвергла, в первую очередь, Германия. Тем не менее отказаться от российского угля в ФРГ согласились.
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