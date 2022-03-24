Первая закупка газа без России: в тендере запретили участвовать стране-агрессору

Японская энергокомпания объявила тендер на закупку сжиженного газа, при этом в условиях соглашения указала, что груз не должен быть из России. Это первый в мире тендер, который проходит с запретом на участие в нем страны-агрессора.

Как сообщает Bloomberg, Tohoku Electric Power Co ищет спотовую партию СПГ для доставки с апреля по май. Азиатские импортеры газа с начала войны избегают закупок в РФ, но впервые это официально указано в условиях тендера.

"Tohoku Electric исключает российский СПГ из своего тендера, поскольку не уверена, что эти поставки не будут подвергнуты санкциям в будущем, поскольку война затягивается, говорят люди, пожелавшие остаться неназванными. До сих пор глобальные усилия по санкциям в отношении России в значительной степени избегали экспорта энергоресурсов", – говорится в публикации.

Видео дня

По словам источников, японская компания хочет, чтобы груз был доставлен в порты, включая Хигаси-Ниигата, где российские поставки составили почти 20% поставок в прошлом году. Представитель Tohoku Electric не смог сразу прокомментировать ситуацию.

Отметим, европейский рынок газа примерно на 40% зависит от поставок из РФ. Поэтому ввести эмбарго в ближайшее время не удастся. Однако ЕС уже ищет альтернативные источники поставок, кроме того, некоторые политики, в том числе Макфол, предложили изменить способ оплаты. Президент РФ Владимир Путин в свою очередь потребовал, чтобы все расчеты за газ со странами, которые ввели санкции, происходили в рублях.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Европейский Союз расширил санкции против России. К уже действующим запретам добавили ограничения на экспорт транспорта (авто, самолеты, мотоциклы) стоимостью более 50 тыс. евро. Это значит, что из Евросоюза в РФ не смогут ввозить не только дорогие автомобили, но и самолеты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZREVATEL. Не ведитесь на фейки!