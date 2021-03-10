Пенсионный фонд потратил на сотни миллионов гривен больше, чем получил: план сорвали

Пенсионный фонд Украины в феврале 2021 года получил 39,9 млрд грн, а потратил 40,6 млрд грн. План сорвали на 0,5 млрд грн.

Такие данные опубликовали на официальном сайте ведомства. С начала года дефицит составил 4,5 млрд грн. Из всех поступлений 25,6 млрд грн – собственные доходы, а еще 14,3 млрд грн – средства из госбюджета.

Расходы составили 40,6 млрд грн в феврале и 81 млрд грн от начала 2021 года. В январе-феврале 2020-го ПФУ получил на 6,5 млрд грн меньше.

Бюджет Пенсионного фонда состоит из единого социального взноса (ЕСВ) – его платит с зарплаты каждый официально работающий и из дотаций из государственного бюджета. Из-за высокой теневой занятости Пенсионному фонду не хватает средств на то, чтобы полностью компенсировать расходы на пенсии. Украинцев, которые официально не оформляются, их работодатели фактически лишают возможности получать в будущем достойные выплаты, наказывая также и нынешних пенсионеров.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине дефицит Пенсионного фонда (ПФУ) в 2021-м достигнет рекордной отметки. Без кардинальных изменений ситуация будет ухудшаться до тех пор, пока вся солидарная система не окажется под угрозой банкротства.