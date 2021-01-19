От "Северного потока-2" отказалась первая немецкая компания: трубопровод бросают из-за санкций США

Из-за санкций США против "Северного потока-2" и тех предприятий, которые помогают в его строительстве и запуске, от российского газопровода отказалась первая немецкая компания. Bilfinger SE, которая занимается строительством и инжинирингом, отказалась от сотрудничества.

Об этом сообщает немецкая газета Bild. Издание ссылается на электронную переписку предприятия. Согласно переписке, компания на прошлой неделе уведомила США о том, что планирует придерживаться норм американского закона о санкциях PEESCA и расторгает договоры и сотрудничество с "Северным потоком 2".

"Поэтому в Мангейме теперь опасаются, что "Северный поток 2" подаст в суд", – отмечает издание.

Сообщается, что у Bilfinger с "Северным потоком 2" было несколько контрактов, в том числе контракт на разработку систем безопасности для газопровода, сумма контракта составляет 15 миллионов евро.

При этом строительство "Северного потока -2" уже отложили на неопределенный срок – как минимум на две недели. Об этом со ссылкой на оператора проекта, компанию Nord Stream 2 AG, пишет Handelsblatt. Хотя по новому расписанию работы должны были начаться 15 января. Гердт считает, что это решение вызвано экономическими соображениями.

Отметим, ранее сообщалось, что работы начнутся 15 января. Днем ранее, 14 января, "Фортуна" вышла из немецкого порта Висмар, где она была пришвартована с конца декабря, свидетельствуют данные международной системы позиционирования морских судов. Судно обновило в системе место назначения с порта Висмар на "море".

Правительство США предупреждает компании, которые помогают в строительстве "Северного потока-2", о новых санкциях. В ближайшие дни Госдепартамент подготовит список всех компаний, которые участвуют в проекте, и внесет их в черный список.

Как сообщал OBOZREVATEL: