Инвесторы, которые вложили свои средства в криптовалюты или связанные с ними продукты, должны быть готовы в любой момент потерять все свои деньги.

Об этом говорится в предупреждении на официальном сайте Управления финансового надзора США (FCA). "Инвестирование в криптоактивы или связанные с ними инвестиции и кредитование обычно сопряжены с очень высокими рисками в отношении денег инвесторов. Если потребители вкладывают средства в эти типы продуктов, они должны быть готовы потерять все свои деньги", – говорится в сообщении.

Если фонд американский:

Шаг 1: Потребители должны проверить, включена ли фирма, которую они используют, в Реестр финансовых услуг или в список фирм с Временной регистрацией.

Шаг 2. Если нет, потребители должны спросить фирму, имеет ли они право вести бизнес без регистрации.

Шаг 3. Если нет, FCA предлагает потребителям вывести свои криптоактивы и или деньги. Это связано с тем, что фирма работает нелегально, если она не прекратила торговлю до 9 января 2021 года (с этого момента работают новые правила).

В Украине криптовалюты практически не регулируются, они не признаны платежным средством. Однако Национальный банк разрабатывает новшества, которые в будущем введут новые правила на рынке.

Справка:

Криптовалюта – виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинством стран мира.

Биткоин – самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (в период мирового финансового кризиса).

Как сообщал OBOZREVATEL, курс биткоина в ближайшие 18 месяцев может взлететь до 340 000 долларов. Максимальная отметка для криптовалюты – 1,6 млн долларов.

Эксперт ChartsBTC прогнозирует, что в случае реализации оптимистического варианта развития событий на рынке биткоин "уйдет" на значительно более высокую величину.