Поділюся хорошими новинами. Національний банк України приєднався до Глобальної мережі фінансових інновацій (Global financial innovation network, GFIN).

Ми обрали курс на масштабну діджиталізацію та розвиток в Україні сталої фінтех-екосистеми. Для цього ми сьогодні об’єднуємося із глобальними регуляторами.

Для нас — це можливість значно підвищити рівень проникнення інновацій до фінансового сектору. Відтепер ми більше залучені до обміну досвідом, до отримання експертної допомоги у побудові регуляторної "пісочниці", до вивчення інноваційних рішень у роботі з потенційними ризиками.

Загалом, в умовах світу, який дуже швидко міняється, хочу наголосити — Нацбанк України готовий до інновацій, до повноцінної фінтех-екосистеми з новітніми фінансовими сервісами та доступними цифровими послугами.

Фінансові інновації або фінтех – це поєднання технологій та новацій, щоб забезпечити зручний та "безшовний" платіжний досвід та інклюзивний сервіс для кінцевого споживача фінансових послуг.

Упевнений, що у нашій країні фінтех-компанії та традиційні гравці (наприклад, банки) зможуть досягти успішної та взаємовигідної співпраці: перші – створювати нові клієнтоорієнтовані пропозиції, а другі – масштабувати їх на своє коло клієнтів.

Як наслідок, фінансовий ринок отримає новий поштовх для розвитку сучасних фінансових сервісів, а клієнти – посилення конкуренції та якісніші фінансові продукти.

Ось формула для успішного розвитку прогресивної фінансової системи – постійний пошук кращих рішень для клієнта та стимулювання інновацій. Рухаємось до цієї мети разом зі світовою спільнотою!

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