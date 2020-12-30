Малюська нарядился Дедом Морозом, чтобы рассказать об исчезновении рейдерства в Украине

Дарья Дурова Mакроэкономика 22:07, 30.12.2020 Обновлено: 22:44, 30.12.2020

В Минюсте Украины в 2020 году провели тюремную реформу, противодействовали рейдерству, наладили работу реестров, разработали новые законопроекты, касающиеся прав человека, и т. п.

Об успехах и провалах ведомства 30 декабря на своей странице в Facebook отчитался глава министерства Денис Малюська. К посту он прикрепил свое фото в костюме Деда Мороза, сделанное в кабинете.

Глава Минюста в костюме Деда Мороза
Facebook / Денис Малюська

Министр указал, что в 2020 году в Украине впервые появились платные камеры (с улучшенными условиями содержания) в СИЗО. Это, по словам Малюськи, должно убрать коррупцию на уровне распределения камер.

Также Минюст существенно уменьшил сеть тюрем и начал проектирование новой инфраструктуры, а именно – следственных изоляторов во Львове и под Киевом.

В течение года министерство взыскало более 15 млрд гривен, среди которых алименты на более 420 тысяч детей и более половины миллиарда гривен задолженности по заработной плате.

Офис противодействия рейдерству, как написал Малюська, "успешно выполняет свою функцию по недопущению противоправного захвата объектов недвижимости и корпоративных прав".

Министр утверждает, что "классическое рейдерство практически исчезло", хотя "люди с плохими намерениями никуда не делись". Малюська признал, что захвата активов в Украине все еще случается.

Полный пост министра об итогах работы:

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Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Ранее Денис Малюська рассказал, что в Украине к продаже подготовили три тюрьмы. Их стартовая цена составляет 220 миллионов гривен.

  • За счет проведения "большой распродажи тюрем" Министерство юстиции планирует провести "большое строительство тюрем", сказал Малюська. Все старые исправительные учреждения, скорее всего, будут уничтожены.

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