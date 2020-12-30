Малюська нарядился Дедом Морозом, чтобы рассказать об исчезновении рейдерства в Украине
В Минюсте Украины в 2020 году провели тюремную реформу, противодействовали рейдерству, наладили работу реестров, разработали новые законопроекты, касающиеся прав человека, и т. п.
Об успехах и провалах ведомства 30 декабря на своей странице в Facebook отчитался глава министерства Денис Малюська. К посту он прикрепил свое фото в костюме Деда Мороза, сделанное в кабинете.
Министр указал, что в 2020 году в Украине впервые появились платные камеры (с улучшенными условиями содержания) в СИЗО. Это, по словам Малюськи, должно убрать коррупцию на уровне распределения камер.
Также Минюст существенно уменьшил сеть тюрем и начал проектирование новой инфраструктуры, а именно – следственных изоляторов во Львове и под Киевом.
В течение года министерство взыскало более 15 млрд гривен, среди которых алименты на более 420 тысяч детей и более половины миллиарда гривен задолженности по заработной плате.
Офис противодействия рейдерству, как написал Малюська, "успешно выполняет свою функцию по недопущению противоправного захвата объектов недвижимости и корпоративных прав".
Министр утверждает, что "классическое рейдерство практически исчезло", хотя "люди с плохими намерениями никуда не делись". Малюська признал, что захвата активов в Украине все еще случается.
Полный пост министра об итогах работы:
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ранее Денис Малюська рассказал, что в Украине к продаже подготовили три тюрьмы. Их стартовая цена составляет 220 миллионов гривен.
За счет проведения "большой распродажи тюрем" Министерство юстиции планирует провести "большое строительство тюрем", сказал Малюська. Все старые исправительные учреждения, скорее всего, будут уничтожены.