Курс резко взлетит и достигнет рекордной отметки: аналитик спрогнозировал стоимость биткоина

Курс биткоина в ближайшее время может взлететь с $34 000 до $65 000.

Об этом в интервью изданию Beincrypto рассказал СЕО криптовалютной биржи KickEX Анти Данилевский. "Далее, после следующего обновления исторического максимума в $1 100, цена биткоина достигла отметки в $20 000, что составляет приблизительно 1500%, что в 6 раз меньше, чем в прошлый раз. На данный момент, если учесть, что рынок криптовалют и BTC переходит в более зрелую стадию, что подтверждают объемы торгов и количество участников, можно предположить ближайший потенциальный рост после обновления исторического максимума в 250%, что в ценовом выражении составит $65 000", – спрогнозировал эксперт.

Если посмотреть на историю и проанализировать предыдущие циклы роста, то можно предположить, что есть некая закономерность, на основе которой получится спрогнозировать потенциал роста, объясняет СЕО.

"Заглянув далеко в прошлое, когда BTC стоил около $13 и началась фаза активного роста, мы увидим приблизительный рост от прошлого исторического максимума до нового в районе 9000%", – напоминает Данилевский.

Справка:

Криптовалюта – виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинством стран мира.

Биткоин – самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (в период мирового финансового кризиса).

Как сообщал OBOZREVATEL:

Новая волна роста курса валюты началась в декабре, когда за несколько недель биткоин подорожал на 40%. По итогам 2020 года курс вырос на 240%.

Аналитики отмечали, что сейчас происходит всплеск интереса к криптовалютам, что толкает их котировки вверх. Подорожание биткоина обусловлено надеждами на становление криптовалют общепринятым средством платежа в будущем. Эксперты прогнозируют, что монета будет расти и дальше.

.