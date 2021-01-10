Курс пробьет историческое значение, а после обвалится: озвучен прогноз биткоина

Курс биткоина к концу января 2021-го может вырасти с 40 до 50-60 тысяч долларов за монету. После этого вероятно снижение стоимости первой криптовалюты.

Такой прогноз изданию ФАН озвучил аналитик и эксперт в сфере криптовалют Евгений Каминский. "Такой вариант (снижения курса биткоина, – ред.) не исключен. Однако перед тем, как обрушиться, он может еще больше вырасти. До конца января курс может достигнуть 50-60 тысяч долларов", – спрогнозировал эксперт.

Резкий рост биткоина по словам аналитика связан с:

политическим кризисом в США;

экономическими сложностями из-за пандемии коронавируса;

необходимость инвестировать активы.

"Чем больше будет вакцинированных, тем спокойнее будет биткоину. Он менее подвержен колебаниям. Не думаю, что сильно упадет, но будет менее волатильным. Скорее всего, мы выйдем на плато со средним курсом", – отмечает аналитик.

Новая волна роста курса валюты началась в декабре, когда за несколько недель биткоин подорожал на 40%. По итогам 2020 года курс вырос на 240%.

В последние дни стоимость биткоина резко пошла вверх после того, как в Вашингтоне после многотысячного митинга сторонников президента Дональда Трампа протестующие двинулись на штурм Капитолия, чтобы помешать формальному утверждению результатов выборов.

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