Курс доллара в Украине увеличится: НБУ показал новую стоимость

В Украине курс доллара с 14 по 15 февраля увеличится с 27,84 до 27,96 грн/$.

Об этом говорится в статистических данных НБУ. Стоит отметить, что регулятор показывает только ориентировочную стоимость валюты. Население по такому курсу покупать доллары не может, однако на него ориентируются другие игроки рынка.

Старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб уверен, что укрепление гривни – всего лишь сезонное явление. Эксперт цитирует словам министра финансов Сергея Марченко, который пояснил это традиционной продажей валюты аграриями для того, чтобы полученную гривню использовать на подготовку посевной.

"На ближайшую неделю мы не ожидаем значительного изменения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,7/27,9 грн", – спрогнозировал Иосуб.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в НБУ ответили на главные вопросы о том, как покупать валюту в Украине. Требования постепенно меняются, регулятор ослабляет контроль.