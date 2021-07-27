Курс доллара в Украине упал ниже психологической отметки
Национальный банк Украины зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару во вторник, 27 июля, на отметке 26,98 грн/$. За сутки американская валюта подешевела на 6 копеек.
Курс гривни по отношению к евро регулятор зафиксировал на уровне 31,80 грн/€. Европейская валюта стала дешевеле на 4 копейки. Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.
Курс валют в банках
Доллар:
Покупка – 26,90 грн/$
Продажа – 27,08 грн/$
Евро:
Покупка – 31,65 грн/€
Продажа – 32,00 грн/€
Прогноз МВФ по курсу доллара в Украине:
2021 год – 28,12 грн/доллар;
2022 год – 27,96 грн/доллар;
2023 год – 28,10 грн/доллар;
2024 год – 28,10 грн/доллар;
2025 год – 28,10 грн/доллар.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине курс доллара до конца августа может снизиться примерно на 20 копеек и достичь психологической отметки в 27 грн/$. Низкий спрос на валюту на фоне размещения евробондов будет способствовать плавному укреплению нацвалюты.