Курс доллара в Украине приблизится к психологической отметки: НБУ показал стоимость

В Украине курс доллара с 17 по 18 февраля увеличится с 27,83 до 27,9 грн/$.

Об этом говорится в справочных данных Национального банка Украины. Стоит отметить, что население по такой стоимости покупать валюту не может: регулятор показывает ориентировочную стоимость. Реальный курс формируется на наличном рынке.

К слову, большинство опрошенных OBOZREVATEL аналитиков прогнозировали, что на текущей неделе курс вплотную подойдет до психологической отметки (28 грн), однако не перешагнет ее. Вполне возможно, что за 18 и 19 февраля валюта перейдет знаковую отметку.

На курс доллара влияет:

переговоры с МВФ;

экспортные выручки;

закупки импортеров (как газа, так и продуктов, техники, товаров, техники);

продажа и покупка валюты населением;

стоимость доллара на мировых рынках.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в НБУ ответили на главные вопросы о том, как покупать валюту в Украине. Требования постепенно меняются, регулятор ослабляет контроль.