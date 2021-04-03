Курс доллара дойдет до психологической отметки: НБУ показал стоимость

В Украине курс доллара с 2 до 5 апреля подорожает с 27,83 до 27,95 грн/$.

Об этом говорится в справочных данных Национального банка Украины. Фактическая стоимость валюты формируется на рынке по итогам совершенных сделок. НБУ считает ориентировочный курс.

Андрей Гойлов из RoboForex уверен: главным фактором, который оказывает влияние на рынки, стала эпидемиологическая ситуация. "Киев уходит на жесткий карантин с понедельника – полагаю, что и другие крупные украинские города последуют его примеру. 11 областей нашей страны уже находятся в "красной зоне" карантинных ограничений. Темпы вакцинации не позволяют надеяться на скорое улучшение ситуации", – рассказывает эксперт.

Бизнес вынужден адаптироваться к условиям перманентного локдауна, следовательно, спрос на иностранные валюты со стороны импортеров восстановится не скоро.

Торги на уходящей неделе показали, что по доллару в паре с гривной спроса выше уровня в 28,00 попросту нет. Вероятно, именно по этой причине нерезиденты со среды начали вновь покупать ОВГЗ на вторичном рынке, где их портфели выросли на 320 млн грн – до 104,40 млрд. Это в значительной мере и позволило курсу гривни укрепиться на межбанке.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2021 году изменят правила покупки долларов, лимиты на операции с валютой могут убрать. По словам экспертов, это один из финальных этапов либерализации валютного рынка, который, как кажется на первый взгляд, нужен только бизнесу для работы с другими странами. Но на самом деле это коснется каждого украинца.