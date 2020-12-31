Курс биткоина достиг исторической отметки: сколько заработают украинцы, которые вовремя купили

Курс биткоина достиг рекордной отметки в 29 тыс. долларов. Это рекордное за все время существования криптовалюты значение. Украинец, который в марте потратил 10 тыс. долларов на биткоин, 31 декабря может продать их уже за 69 тыс.

Это следует из данных котировок Сoindesk. К примеру, 13 марта за 10 тысяч долларов можно было купить 2,38 биткоина (курс был на уровне 4,2 тысячи за биткоин). Если бы мартовскую криптовалюту продать 31 декабря, то с инвестиции в 10 тысяч можно было бы получить уже 69 тысяч долларов.

Как изменится курс биткоина coindesk.com/price/bitcoin

Последние несколько недель курс биткоина уверенно растет и уже преодолел максимальную отметку за два года. Одна из причин такого роста: на фоне экономического кризиса, падения экономик большинства стран инвесторы пытаются спасти свои деньги и вкладывают их в разные активы, в том числе и в криптовалюты. Традиционно на первом месте по популярности оказалась первая криптовалюта – биткоин.

Как сообщал OBOZREVATEL, курс биткоина в ближайшие 18 месяцев может взлететь до 340 000 долларов. Максимальная отметка для криптовалюты – 1,6 млн долларов.

Эксперт ChartsBTC прогнозирует, что в случае реализации оптимистического варианта развития событий на рынке биткоин "уйдет" на значительно более высокую величину.