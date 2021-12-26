Китай "победит" США и станет самой сильной экономикой мира

Объем мировой экономики в 2022 году превысит 100 триллионов долларов. Это случится впервые в истории. А уже в 2030 году Китай станет ведущей экономикой мира, обогнав США.

Такие данные предоставил британский аналитического центра CEBR, сообщает Reuters. При этом подчеркивается: ранее предполагалось, что Китай обгонит США уже в 2028 году. Т.е., на 2 года ранее.

В свою очередь, Индия в 2022 году обойдет Францию, а в 2023-м – Великую Британию. Это позволит ей стать шестой экономикой мира.

Германия же идет к тому, чтобы опередить Японию по уровню объема экономики. Ожидается, что это случится в 2033 году.

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Украина оказалась одной из последних стран мира по росту экономики с 1990-го

ВВП Китая по паритету покупательской способности с 1990-го до 2018-го взлетел на 1949%, Польша прибавила 516,2%, а Германия – 295,4%. В то же время экономика Украины за этот же период увеличилась всего на 41,6%, оказавшись одной из самых неуспешных в мире.

Это следует из статистических данных опубликованных на сайте Всемирного банка. Такую статистику заметил и опубликовал на своей странице в Facebook бывший советник министра здравоохранения Олег Хомяк. "Пора признать полную неудачу 30 летнего строительства и задуматься о том, как устроить государство", – написал он.

Отметим, Хомяк использовал данные из Википедии, которую пишут пользователи. В ней рост ВВП Украины с 1990-го по 2018-й указан на уровне 11% (со ссылкой на данные Всемирного банка). При этом на сайте Всемирного банка рост украинской экономики оценен на уровне 41%.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Соединенные Штаты Америки и Китай договорились о сотрудничестве в борьбе с изменением климата, признав "безотлагательность климатического кризиса". Эти две страны являются главными производителями парниковых газов в мире.