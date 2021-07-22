Кадровые перестановки в НБУ: работой Шевченко довольны, а уволившиеся озвучивают заявления без фактов

В НБУ должность заместителя главы занял Сергей Николайчук, который ранее построил карьеру в Нацбанке и ушел в бизнес. Это произошло на фоне громких заявлений отдельных сотрудников регулятора, которые публично обвинили руководство в уходе от "стандартов принятия решений" и решили уволиться, но при этом не предоставили конкретных фактов.

Как говорится в сюжете телеканала "Эспрессо", глава департамента лицензирования НБУ Александр Бевз еще в конце июня сообщил, что он и его департамент решили уволиться якобы из-за "ухода от стандартов" в управлении Нацбанком. Об этом сотрудник регулятора написал на своей странице в Facebook. Однако позже сроки своего увольнения перенес на 1 сентября, в результате конкурс на выбор новых сотрудников заблокировали.

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Член совета НБУ Василий Горбаль отмечает: несмотря на заявления в СМИ якобы о том, что руководство Нацбанка принимает решения не коллегиально, никаких подтверждений тому не называют. К примеру, согласно процедуре, при обсуждении сотрудники имели право высказать отдельное мнение, которое не совпадает с принятым решением. Но о таких случаях не известно.

"Мне интересны конкретные примеры, где принималось какое-то решения, когда кто-то был категорически против. Всегда есть возможность написать особое мнение, но я о таком не слышал. Хотелось бы больше конкретики. Такие общие заявления у меня доверия не вызывают", – сказал Горбаль.

В то же время глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев добавляет: Нацбанк показывает успехи в своей работе, а это – главный критерий. "Посмотрите, что происходит с учетной ставкой, золотовалютными резервами, кредитной политикой. Абсолютно доволен тем, что делает все правление НБУ. Считаю, что нужно развивать эту политику", – сказал Гетманцев.

Сам же глава НБУ Кирилл Шевченко в одном из своих интервью предположил, что громкие увольнения, о которых он часто узнавал из СМИ – всего лишь попытка надавить на регулятора и часть "информационной кампании". Справедливости ради, во время руководство Валерией Гонтаревой в НБУ заменили 80% сотрудников на руководящих должностей. Шевченко же сохранил коллектив и даже с учетом серии увольнений на общую ситуацию это не повлияло.

Как сообащл OBOZREVATEL, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что у него нет влияния на главу НБУ Кирилла Шевченко. При этом он доволен его работой, так как после его назначения в Украине снизились ставки по кредитам.

Верховная Рада Украины 16 июля 2020-го назначил на должность главы НБУ Кирилла Шевченко, который возглавлял государственный Укргазбанк.