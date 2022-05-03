Греция начала строить новый СПГ-терминал: получать газ сможет и Украина

В городе Александруполис (Греция) началось строительство терминала по приему СПГ (сжиженного природного газа). Его мощность составит 5,5 млрд куб. м в год, запуск планируется на конец 2023 года. Газ из терминала сможет получать и Украина.

Церемонию начала строительства посетит 3 мая глава Европейского совета Шарль Мишель. Также прибудут президент Сербии Александр Вучич, премьеры Болгарии и Северной Македонии Кирил Петков и Димитар Ковачевски, сообщает Интерфакс-Украина.

Как заявил представитель председателя Евросовета Баренд Лейтс, терминал поможет усилить энергонезависимость Европы от РФ. "Плавучий терминал СПГ в Александруполисе поможет достичь цели ЕС по поэтапному отказу от российского газа как можно скорее, как было решено Европейским советом в марте", –объяснил он.

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Новый терминал будет подключен к Национальной системе транспортировки природного газа Греции трубопроводом длиной 28 км. По нему СПГ будет передаваться на рынки Греции, Болгарии, Румынии, Сербии, Северной Македонии, Молдовы и Украины.

Новый терминал может превратить Грецию в региональный энергетический центр, сделав ее энерговоротами в Юго-Восточную Европу. Также к преимуществам можно отнести то, что с завершением проекта СПГ можно будет транспортировать из любой точки мира.

В Греции уже работает один терминал СПГ – Revithoussa LNG компании DESFA, он находится в 45 км от Афин. В 2021 году он принял 2,4 млрд куб. м газа.

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский Союз также собирается активизировать сотрудничество со странами Африки для замены российского газа. И речь идет не только о северной части континента, откуда уже ведутся поставки, – в ЕС обратили внимание на "в значительной степени неиспользованный потенциал" в Западной Африке (Нигерия, Сенегал и Ангола).

В то же время правительство и компании Финляндии готовятся к прекращению Россией поставок природного газа уже 21 мая. Причина – требование об оплате поставок в рублях. Там также допускают, что в это же время РФ может отключить от своего газа и многие страны ЕС.