Гетманцева пытаются снять с должности Веревский и Яценко – источники

Главу комитета налоговой, таможенной и финансовой политики Даниила Гетманцева пытаются снять с должности аграрный олигарх Андрей Веревский и нардеп Антон Яценко.

Об этом рассказывают собеседники OBOZREVATEL в Верховной Раде. Так, Андрей Веревский не доволен тем, что Гетманцев открыто выступил против снижения НДС для избранных аграриев, среди которых и Веревский. "Яценко якобы зарабатывал на площадках оценки недвижимости. Эту схему тоже прикрыл Гетманцев. Он еще и ренту на руду поднял, снизил льготы на дизель. Разозлил всех", – рассказывает собеседник.

Теперь же Веревский и Яценко, как утверждают источники, используют активистов SaveFOP (выступают против учета оборотов физлиц-предпринимателей) и АвтоЕвроСилы для того, чтобы надавить на нардепа.

Они же, к примеру, пришли в офис туристической фирмы, которую основала мать Гетманцева. "По факту Гетманцев чист, ни спорных голосований, ни махинаций за ним не числится. Атакуют так, как могут. Сейчас есть целая группа депутатов, которой настоятельно советуют присоединиться к идее снять Гетманцева", – рассказывает собеседник.

Как ранее писал глава редакционного совета OBOZREVATEL Михаил Бродский, монобольшинство прогнулось под группку из 20 депутатов под названием "Довіра". Управляет ею аграрный олигарх Андрей Веревский. Уже после принятия бюджета, после полного провала финансирования медицины, он продавил преступный и лоббистский закон – снизил для себя и нескольких крупных аграриев НДС с 20 до 14%. В результате все мы в разгар пандемии потеряем 16 млрд грн.